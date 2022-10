Le bébé et ses savoirs

Ce travail a pour objectif d'établir un pont clair et exploitable entre la recherche scientifique sur le bébé et l'impact des résultats obtenus directement dans le champ clinique. Dans une approche novatrice, l'auteure présente ce que nous savons aujourd'hui sur ce que savent les bébés, à travers diverses recherches récentes menées à travers le monde. Ces apports, qui vont à l'encontre d'une partie de la littérature, présentent un bébé capable, et non plus passif, limité, entièrement soumis à l'autre. Le bébé nous révèle sa condition surprenante d'interprète de ce qui lui vient à travers les perceptions qu'il construit et nous montre par différents moyens expressifs ce qu'il veut nous dire sur ce qu'il vit.