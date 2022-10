L'art de pacifier nos conflits. De la négociation à la médiation

L'originalité de cet ouvrage est de réunir et de mettre en valeur les liens conceptuels du triptyque conflit-négociation-médiation, souvent complexes et multiformes : - les conflits, de leur naissance à leur développement ; - la négociation, qui peut offrir des opportunités de sortie ; - la médiation, pouvant constituer une voie utile, si échec de la négociation. Les auteurs, universitaires avant-gardistes à l'origine en 1995 du du Gestion et résolution de conflits : négociation & médiation, de l'université Paris Descartes, montrent les applications possibles dans différents domaines : dans les familles, le travail, l'environnement, l'interculturel et à l'international.