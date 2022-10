Les enquêtes d'Hannah Swensen : Meurtres et biscuits au sucre

C'est le repas de Noël à la salle des fêtes de Lake Eden : l'occasion pour les habitants de partager leurs meilleures recettes de l'année dans une ambiance chaleureuse. Mais celle-ci devient vite glaciale lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Pire encore, du fait d'une redoutable tempête de neige, plus personne ne peut quitter les lieux. Coincée avec toute sa joyeuse petite famille, Hannah va tenter de débusquer le coupable. Deux mois plus tard, à peine remise de ses sensations, Hannah doit faire face à l'installation d'une pâtisserie concurrente. Très mauvaise nouvelle : celle-ci est tenue par Shauna Lee, sa rivale auprès de l'irrésistible Mike. Jalousie, quand tu nous tiens ! Lorsque Shauna est retrouvée assassinée, tous les regards se tournent vers notre chère pâtissière. Qui, pour se disculper, va à nouveau devoir mener l'enquête ! Meurtres et biscuits au sucre, Meurtres et cobbler aux pêches : deux " faits d'hiver " en un seul volume, où l'on retrouve notre irrésistible Miss Marple du Minnesota, son chat Moshe et ses délicieuses recettes de pâtisserie maison. Six millions de lecteurs conquis à travers le monde : on comprend vite pourquoi !