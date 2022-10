Un théâtre pour la nation. L'histoire en scène (1765-1806)

Fondé sur l'étude d'environ 250 pièces, cet ouvrage propose une approche renouvelée du théâtre pendant la Révolution française. Il faut d'abord rappeler l'extraordinaire vitalité de ce théâtre : de 1789 à 1799, 1 ? 637 pièces sont imprimées et 40 ? 000 représentations ont lieu. La loi du 13 janvier 1791 libéralise l'ouverture des salles comme le répertoire, et le public est au rendez-vous. C'est dans cette période de transition entre " classicisme " et " romantisme " qu'apparaît de manière durable un théâtre historique national poursuivant deux objectifs : d'une part commémorer la geste des héros français pour fédérer la Nation, d'autre part critiquer les abus du " despotisme " en exhibant les crimes du passé. Créé en 1765, Le Siège de Calais de Pierre-Laurent de Belloy fait date et ouvre la voie à ce " théâtre national ", qui se déploie bientôt sous trois formes principales : les " Annales " qui portent sur le passé distant, les " Actualités " qui abordent le passé récent et les " Biodrames " qui font revivre des figures du patrimoine culturel, de Clovis à Henri IV, en passant par le chevalier Bayard ou Molière. Cette étude s'achève en 1806, date du décret sur les Théâtres, qui abolit tout le système ouvert par la loi sur la liberté des théâtres de 1791. Napoléon rétablit graduellement une censure stricte qui a pour effet d'écarter des feux de la rampe les sujets nationaux trop polémiques, aussi bien que leurs auteurs dissidents. Une page majeure de l'histoire du théâtre français se tourne alors.