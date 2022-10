Comme le souffle d'une plume. Délicatement accompagner la vie de ceux qui vont la perdre

Comment approcher la fin de vie ? Comment l'accompagner ? Formé à l'école d'Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre pionnière de l'approche des soins palliatifs, et fort d'une expérience de plus de vingt ans, l'auteur a choisi de témoigner en abordant un certain nombre de thèmes et de questions généralement peu, voire jamais, évoqués sur le sujet. Ainsi, il met en perspective les valeurs qui se déclinent dans le contexte des soins palliatifs et constituent les fondamentaux de ce grand mouvement : la dignité humaine, le respect de la vie de la personne, la fraternité et la solidarité. De même, il témoigne qu'accompagner la fin de vie ne s'improvise pas : celui ou celle qui s'engage dans cette démarche doit être en mesure de se questionner sur sa motivation, son écoute, sa sollicitude et interroger son éthique, méditer son humanité et son humilité dans la rencontre des malades. Même si connaître et apprendre pour bien accompagner est nécessaire, l'accompagnement de la fin de vie n'est pas à proprement parler une compétence qui s'apprécie à la lumière d'un savoir : c'est avant tout un savoir-être qui porte l'empreinte de la délicatesse et d'une présence attentive et attentionnée.