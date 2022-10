Mon coffret Cubes de Noël

Manipuler, imaginer, associer, empiler... et faire tomber ! Avec le jeu de cubes, le tout-petit comprend que son geste donne un résultat. Quel plaisir ! Plus encore quand il s'agit de s'amuser avec le Père Noël, ses rennes et ses lutins. Un joli coffret de 9 cubes cartonnés et 6 combinaisons différentes pour faire des puzzles, créer un chamboule-tout, associer des moitiés ou encore imaginer des personnages fantaisistes... Un Père Noël avec des cornes de renne et un corps de lutin, c'est rigolo !