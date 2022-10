Mon premier pinceau magique - Les bébés animaux

Un chaton mignon, deux canetons, trois libellules. . . Grâce au pinceau magique, les plus petits découvrent les bébés animaux en peignant avec de l'eau, des cartes qu'ils peuvent emporter partout ! Un livre de coloriage complète ce joli coffret. Au centre, 4 feuilles de stickers permettent à l'enfant de décorer ses dessins. Avec le pinceau rempli d'eau, c'est facile de peindre sans se tacher pour découvrir les bébés animaux ! Il suffit de faire glisser le pinceau sur les cartes pour les voir apparaître. C'est Magique ! Quand le dessin est sec, les couleurs disparaissent comme par magie et l'enfant peut recommencer à l'infini ! Un livre à colorier et des stickers complète ce joli coffret multi-activités.