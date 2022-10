Mon coffret Pastels (Noël)

Un très joli coffret créatif silhouetté sur le thème de Noël pour colorier de jolis dessins avec des pastels et compléter d'adorables scènes avec des gommettes. Découvrez ce coffret silhouetté avec fenêtre contenant 12 pastels, un bloc de coloriage de 24 pages et 12 décors à compléter avec des gommettes simples et colorées. Un format facile à emporter partout !