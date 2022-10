Princesses de contes

Créer de merveilleuses tenues aux princesses des contes est un rêve qui devient réalité grâce à ce joli coffret silhouetté au contenu riche et varié ! Dans ce joli coffret silhouetté, retrouve Blanche-Neige, Cendrillon, Belle et toutes les princesses des contes et crée-leur de sublimes tenues originales. A l'intérieur de ce dyptique, tu trouveras un carnet créatif de 32 pages, des crayons de couleur, des stickers, des cartes push-out, des strass à coller et des motifs à décalquer pour devenir la styliste préférée des princesses des contes enchantés.