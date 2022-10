Disney Princesses - Styliste magique

Retrouve tes princesses Disney préférées et habille-les selon tes envies ! Crayons, stickers, strass, pochoirs, motifs à décalquer... Tu as tout ce dont tu as besoin pour dessiner, colorier et sublimer leurs robes ! Un joli diptyque silhouetté contenant un livre de 32 pages, des stickers, des strass, des crayons de couleur, des pochoirs et des motifs à décalquer pour dessiner, colorier et sublimer les robes des princesses Disney !