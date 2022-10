L'Ylang-ylang en parfumerie

Découvrez toutes les facettes de cette fleur exotique : botanique, histoire, gastronomie, agriculture, chimie, sans oublier bien sûr parfums et parfumeurs. Voyageuse attirée par les climats tropicaux, la fleur d'ylang-ylang est apparue en Asie du Sud-Est pour s'installer à Madagascar et dans les Comores où elle est aujourd'hui principalement cultivée. Ses longs pétales jaunes et effilés exhalent leurs effluves enivrants à la nuit tombée. Transformée en absolue ou en huile essentielle, elle dégage tour à tour des notes florales, épicées, fruitées, solaires et crémeuses.