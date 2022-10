Penser, décider, agir . Notre part de solidarité

Qu'avons-nous fait de notre solidarité ? Le constat est accablant : dans un monde bouleversé par la mondialisation et le rapport au travail, la société se tend, les politiques mises en place se durcissent et les fractures se creusent. Axelle Brodiez-Dolino nous livre une réflexion pointue destinée à réinventer une solidarité liée à l'urgence écologique, où chacun doit prendre sa part. L'enjeu est de taille dans une société à refonder et une démocratie à préserver.