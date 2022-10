As-tu déjà été au contact de la nature ? Je ne parle pas d'une simple balade en forêt entre amis ou en famille, aussi salvatrice soit-elle. Je te parle d'une réelle prise de contact, seul avec toi-même, dans le but de lâcher prise et de découvrir la vraie vie sauvage. J'évoque ce moment précis, où chaque élément compte : l'heure de la journée, le vent, la lumière, tes sens, ta respiration et les battements de ton coeur. Ce moment où tu décides de t'habiller aux couleurs de la nature, en ne prenant que l'essentiel, pour t'y aventurer... Ca y est, tu entres dans cette forêt, pas si mystérieuse. Tu y connais tous les recoins à force de t'y promener. Et c'est dans un respect entier pour l'animal, que tu t'inclines entre les roseaux, comme une révérence, pour mieux te camoufler et l'admirer. Tu te retrouves seul avec toi-même. Tu avances. La moindre respiration, le moindre pas peuvent être entendus. Le silence est d'or. Seuls les oiseaux ont le droit de se faire entendre. A ce moment même où tu t'apprêtais à poser le pied sur une feuille qui allait craquer, tu te retrouves nez à nez avec une magnifique créature sauvage. Une trentaine de mètres vous séparent. Tout doucement, tu t'accroupis. Les battements de ton coeur s'accroissent, tes mains sont moites, l'émotion t'envahit. Tous tes sens sont en éveil. Bienvenue dans un autre monde, chez lui. T'acceptera-t-il aussi près de lui, encore quelques minutes pour cet incroyable tête-à-tête ? Tu l'observes, le regardes... Il t'observe, te regarde et t'accueille... Mon coeur ce cerf...