Quand l'amour nous fait accepter l'inacceptable. La dépendance affective rend-elle plus vulnérable à la violence conjugale ?

Un essai singulier qui explore une nouvelle facette de la dépendance affective Geneviève Krebs, auteure du livre à succès Dépendance affective, interroge dans ce livre captivant le lien entre la dépendance affective et la violence conjugale. La violence conjugale est un phénomène social qui prend de l'ampleur. La question qui intrigue l'opinion publique est souvent de comprendre ce qui fait qu'une personne régulièrement violentée au sein de son couple ne quitte pas son agresseur, semble accepter la situation ou revient toujours vers son bourreau. Pourquoi va-t-elle flirter avec le danger, jusqu'à y laisser parfois sa vie ? La dépendance affective semble être l'explication trop simple pour valider cette position et l'acceptation de l'inacceptable dans le couple : d'un côté une personne qui manquerait d'estime de soi aurait peur de l'abandon et de la solitude ; de l'autre, celui ou celle qui use d'autorité et de violence pour prendre le pouvoir. Geneviève Krebs, constatant que le schéma comportemental du dépendant affectif ne conduit pas systématiquement à la soumission et au manque d'affirmation de soi, cherche ici à savoir si la dépendance affective est, dans tous les cas de figure, ce qui rend le plus vulnérable à la violence conjugale. Laissez-vous surprendre et bousculer par des interrogations profondes et éclairantes !