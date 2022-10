Le Petit Livre de la numérologie

Un petit livre à seulement 2, 99 pour découvrir toutes les subtilités de la numérologie, la science des nombres La numérologie est une science millénaire utilisée par de nombreux peuples anciens (Egyptiens, Indiens, Grecs, Chinois ou Babyloniens). La numérologie occidentale aurait été créée par Pythagore, le philosophe et mathématicien grec, il y a plus de 2500 ans. Elle étudie l'influence des nombres sur la vie humaine et peut donner de précieux indices sur notre mission de vie. Dans un contexte plus large, c'est également un merveilleux outil pour se lancer dans un travail personnel et apprendre à mieux se connaître. Symbolique des chiffres, nombre d'expression, année personnelle, chiffre lié à votre prénom... : ce petit livre vous initiera à la merveilleuse pratique de la numérologie à travers des exemples et des calculs simples. Vous aurez alors en main toutes les clés pour vous déchiffrer et révéler les mystères de votre vie.