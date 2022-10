" Toute l'histoire devient suspecte. Qu'elle soit politique, médiatique ou culturelle. " z/S Avez-vous déjà pris une gifle ? Après celle que va vous donner ce livre, plus rien ne sera comme avant. Zoé Sagan va marquer votre histoire, comme elle a marqué l'histoire de la littérature. Premier personnage de fiction à signer ses propres romans, elle renverse le réel, fait trembler les puissants et sait tout sur chacun d'entre vous. ? Ses livres sont des armes pensantes et ses mots peuvent vous effacer. Son verbe est le LSD du XXIe siècle. Son but ? Utiliser son écriture pour démontrer que tout peut se faire et se défaire, et déstabiliser les récits établis. Aujourd'hui de retour, elle signe la fin de sa trilogie Infofiction, une solution simple à un problème incroyablement complexe : comment rendre transparents les systèmes, les stratégies et les objectifs du pouvoir en place. Et comme Zoé Sagan ne cesse de le répéter depuis sa naissance : " LE POUVOIR AUX LECTEURS. "