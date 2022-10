Grain de sable

Alors qu'on l'imaginait déjà vainqueur du prestigieux tournoi des Sept Oriflammes, le célèbre mage Cobal Galtès meurt dans l'arène sous les yeux de sa fille. Quinze ans plus tard, sa famille a sombré dans le chaos. Mage aussi ambitieuse que son père, désormais adulte et seule, Lidia ressasse les événements du tournoi, l'ultime source de tous ses malheurs. Aussi, lorsqu'elle découvre une légende qui parle de rayer et réécrire le passé, ses espoirs se raniment. Qu'il faille fouiller les livres les plus rares, piller des trésors royaux ou pactiser avec des goules dévoreuses d'âmes, Lidia se jure d'acquérir ce pouvoir et de sauver son père. Mais qui est cet adversaire invisible qui s'acharne à la faire échouer dans sa quête ?