Le message secret de l'Atlantide

Atlantide ! Depuis des générations, archéologues et historiens se perdent en conjectures à son sujet. Quelle était cette cité si étrange et si évoluée dont parle Platon ? Où était-elle située ? En Méditerranée ? Dans l'océan Atlantique ? Plus loin encore ? A-t-elle seulement existé ? Jean-Marie Beuzelin, sous forme d'enquête minutieuse et à l'aide des dernières découvertes, nous révèle l'endroit le plus probable où vivaient les mystérieux Atlantes. Et si cependant, il y avait tout de même un message caché...