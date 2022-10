Italian Boss. 0

Il est tout ce qu'elle déteste. Elle ne peut s'empêcher de le provoquer... Issu d'une grande famille italienne, Vitale n'est pas du genre à s'arrêter devant le premier obstacle venu ! Alors, quand il faut rendre son prestige à la demeure familiale, il décide d'embaucher les meilleurs restaurateurs d'art ! Parmi eux, Aeryn, une Irlandaise aussi fraîche et nature que Vitale est arrogant et cynique. Il a beau être son boss, elle ne voit aucune raison de ramper à ses pieds. Entre eux, l'affrontement est immédiat ! Mais leurs altercations piquantes laissent peu à peu la place à un puissant désir. Seulement, Vitale est têtu, et il est hors de question qu'il perde le contrôle. Céder à sa passion pour Aeryn ? Jamais ! Mais renoncer aux nuits avec elle non plus... Qui du despotique Vitale ou de la flamboyante Aeryn prendra le dessus ?