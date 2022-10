LA LANGUE POPULAIRE DANS LE PREMIER QUART DU XIXe SIÈCLE. d'après le Petit dictionnaire du peuple de J.-C.-L.-P (1821)

En 1929 parut la précieuse thèse secondaire de Georges Gougenheim, très justement appelée La langue populaire dans le premier quart du XIXe siècle d'après le Petit dictionnaire du Peuple, de J. -C. -L. -P. Desgranges (1821). C'est grâce à cette étude que Desgranges figure parmi les auteurs retenus par le Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW) et le Trésor de la langue française (TLF), en particulier pour les premières datations. Bien que des décennies se soient écoulés depuis cette parution, de nombreux passages n'ont pas vieilli. L'index des quelques 1 500 mots donne un accès direct aux analyses et aux formes linguistiques.