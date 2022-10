Paul Bertololy. Médecin et écrivain

Pendant 46 ans le médecin a exercé à Lembach et son arrière-pays. L'écrivain a publié 20 livres de 1931 à 1974. Auteur français d'expression allemande, Paul Bertololy a joui d'une très grande notoriété en Allemagne mais ne fut lu en Alsace que par le lecteur germanophone, aucun de ses livres n'ayant été traduit. La présente monographie revient sur sa vie ancrée profondément dans les Vosges du Nord et son oeuvre riche et diversifiée.