Nos gros mots. Ùnseri Schìmpfwerter

Dolle, Si`mpel, A`rschloch... Beaucoup d'Alsaciens pensent avoir tout dit lorsqu'ils expriment ces insultes. C'est sous-estimer la richesse du dialecte alsacien qui, pendant des sie`cles, a eu le temps et les occasions souvent malheureuses de eurir un registre ordurier d'une poe ? sie et d'un humour ine ? gale ? s. Cet ouvrage, qui clo^t une trilogie, correspond a` la suite logique de deux autres : Nos mots doux (U`nseri Schmu ? swertle) et Nos mots cochons (U`nseri Drackwerter). Il ce ? le`bre la force de notre langue mille ? naire a` exprimer la cole`re et nos travers, avec un humour n et fe ? roce qui re ? ve`le les mille et une facettes de l'a^me alsacienne. Simone MORGENTHALER est journaliste, animatrice de radio et de te ? le ? vision, auteur de 25 livres dans lesquels elle de ? cline son amour des saveurs, de la nature et de la vie, elle donne a` mieux comprendre et a` aimer l'Alsace.