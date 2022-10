Qui est le plus féroce des dinosaures ?

Un documentaire original sur les dinosaures, regroupés par caractéristiques : les prédateurs, les défenseurs, les "petits mais costauds" , les reptiles marins, les reptiles volants. Dans chaque partie, trois dinosaures sont présentés sur une page, dévoilant leurs caractéristiques, la période à laquelle ils ont existé, ainsi qu'un paragraphe de présentation. En haut, une question : quel est le plus féroce des trois ? Sur la page suivante, l'enfant découvre la réponse et le classement, ainsi que la taille, le poids, la répartition et les atouts de chacun.