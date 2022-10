Destinee manifeste (la). UN DOCUMENTAIRE-FICTION SUR LA PERRUCHE À COLLIER À L'ASSAUT DE L'EUROPE

Cinquante perruches à collier s'échappent d'un container à l'aéroport d'Orly en mai 1974. Ces cinquante oiseaux découvrent dans leur fuite inespérée un nouveau biotope dont elles ne savent rien. Aujourd'hui elles sont environ 8 000 à occuper l'île de France. A la même période, le même phénomène dû aux mêmes causes se produit à Londres, à Amsterdam, à Madrid et dans un bon nombre de grandes villes européennes. Les perruches à collier dominent aisément les autres espèces (leur taille de 40 cm, leurs cris et leur actions collectives) dont elles occupent le territoire en les chassant ou en les tolérant s'ils ne retardent pas la mission principale des perruches collier : la colonisation de l'Europe.