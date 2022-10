"Entrez donc !" dit Wombat

En Australie, des feux de brousse rugissent au-dessus de la maison de Wombat. Par chance, son terrier est profondément enfoui sous terre. En sécurité, il se blottit sous sa couette multicolore et boit son thé. Mais, bientôt, son ami Wallaby, effrayé, se présente à sa porte. Et puis d'autres encore... Avec Wombat, un wallaby, un kookaburra, un ornithorynque, un koala et un phalanger volant composent cet assemblage d'animaux exotiques. Tous d'origine australienne, ils sont liés par l'esprit de camaraderie, l'empathie et le sens de l'entraide. Née à La Havane, C. A. Deedy a signé aux Etats-Unis de nombreux albums à succès. Parmi lesquels a été traduit en français Le Chat qui ne mangeait pas de souris (Flammarion, 2014). Brian Lies est l'auteur d'un autre album, à la thématique voisine, paru en 2020 dans la même collection, Vite, vite, vite, Ours nous invite ! Toujours aussi hautes en couleur et non dénuées d'humour, ses illustrations servent magistralement cette histoire, destinée aux 3-4 ans et plus, lecture à voix haute idéale mais qui, pour les plus âgés, renvoie en outre aux défis environnementaux que pose la saison annuelle des feux de brousse en Australie.