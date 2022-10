Le théorème de Proust. Une cryptanalyse de la Recherche

Proust n'a cessé de répéter que la Recherche était une "démonstration" . Mais curieusement on chercherait en vain, chez lui, un passage qui précise ce qu'il voulait démontrer et comment. Ce livre est consacré à ces deux questions prises sous un angle nouveau, d'ordre logico-philosophique. Il montre que la Recherche peut se lire, en effet, comme une démonstration, au sens où elle établit déductivement une série convergente de théorèmes. Mais c'est une démonstration nécessairement cryptée. Cette cryptanalyse aborde le récit de Proust comme un immense message narratif codé qui contient son propre code. Elle permet d'identifier et de décrypter les passages où le "je" de la Recherche réfère à son auteur. Passages ô combien cruciaux, puisqu'ils donnent accès à la "vocation invisible" que Proust s'attribue et au fait qu'il s'agit du sujet crypté de son ouvrage. Il en découle de nombreuses conséquences qui sont précisément celles qu'explore ici Thierry Marchaisse.