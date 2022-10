Mes rhums & punchs arranges. Mes recettes maison, Edition 2022

Le coffret Mes rhums arrangés vous emporte sous les alizés à travers ses 20 recettes de punchs et rhums arrangés, à réaliser dans 3 bouteilles en verre gravées de 550ml. Pour compléter ce set, 6 bouchons en liège gravés et un jeu d'étiquettes et de liens en raphia ! Prolongez le plaisir avec 10 nouvelles recettes d'apéro créoles : accras, samousas ou autre féroce d'avocats... Accrocs de l'apéritif et flibustiers assoiffés, retrouvez le nouveau coffret Mes rhums arrangés autour de 20 recettes simples autour du rhum arrangé à réaliser dans 3 bouteilles en verre gravées possédant un large goulot pour faciliter l'insertion et l'extraction des fruits et des épices : rhum arrangé ananas, vanille et miel , rhum arrangé banane et cannelle, punch antillais... Pour compléter ce set, 6 bouchons en liège et un jeu d'étiquettes et de liens en raphia pour noter le nom de la recette ! 10 nouvelles recettes d'apéro créoles permettent de prolonger le plaisir : accras, samoussas, brochettes de crevettes au colombo, féroce d'avocats... Préparez, patientez et évadez-vous le temps d'une soirée...