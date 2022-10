SAS 148. Bin Laden : La traque

A l'entrée du Pearl Continental, deux soldats du Frontier Corp firent signe à Malko de stopper pour inspecter le dessous de la Navigator, à l'aide de miroirs fixés à de longs manches. Un des soldats, les yeux hors de la tête hurlant des choses incompréhensibles. Stupéfait, Malko baissa sa glace, et se pencha à l'extérieur. - A bomb, hurla le soldat pakistanais, a bomb ! Malko se tourna vers Greg Bautzer. - Greg, demanda-t-il, voulez-vous me brifer sur l'opération en cours concernant la capture d'Oussama Bin Laden ? Seul un lourd silence lui répondit. Enfin, il releva la tête et dit d'une voix atone : - Je crains que vous ne soyez déçu, monsieur Linge. Nous sommes encore très loin de capturer cet " asshole ". - Oussama Bin Laden est tout sauf un trou du cul, corrigea Malko, Un dangereux fanatique, certes, mais doué d'une intelligence certaine, il me semble. M. Capistrano m'a dit que vous étiez sur le point de le localiser. Est-ce exact ?