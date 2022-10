Plus de 400 cartes postales anciennes de la Corse à la Belle Epoque. Regroupant plus de 400 cartes postales du début du siècle, La Corse d'antan s'articule autour de huit parties thématiques : la terre, la mer, l'île économique, les transports, les villes, les images de villages et la vie collective, la culture corse, le temps des loisirs. Au-delà de l'iconographie exceptionnelle, issue de la collection de Terry et Guérin Campana, les textes racontent l'histoire et la vie des Corses, nous plongeant ainsi dans l'atmosphère de la région à la Belle Epoque. Accessibles, ils sont destinés à un large public.