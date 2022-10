L'Oracle de l'artiste. Devenez l'artiste inspiré et inspirant que vous êtes !

L'Oracle de l'artiste a pour vocation d'accompagner son lecteur de l'idée à la diffusion de sa création artistique. Il lui propose de parcourir, d'une part, l'alignement intérieur qui permet de donner vie à une création artistique originale et unique, et, d'autre part, les actions concrètes, justes et inspirées qui aident à la partager, la promouvoir et la commercialiser avec succès si tel est son souhait. Imaginé par une artiste-entrepreneuse, cet oracle richement illustré est conçu comme un voyage initiatique, une opportunité de transformation de l'artiste intérieur et créatif qui bouillonne d'idées à l'artiste leader qui les matérialise, les diffuse, les promeut et les commercialise. Il se découpe en quatre étapes générant une profonde transformation intérieure : L'Etre, ou se reconnecter à son étoile intérieure L'Artiste, ou créer une oeuvre artistique qui nous ressemble et nous rassemble L'Entrepreneur, ou passer à l'action dans le monde tout en restant aligné Le Leader, ou communiquer avec confiance et sérénité. Chacune des 45 cartes qui constituent cet Oracle est accompagnée dans le livre d'une double page de description, qui décrypte son message, propose une série de mots-clés et un process de mise en oeuvre concrète. Une bibliothèque sonore de méditations accompagne l'ouvrage. Des exemples et des conseils de tirages sont également présentés en début de livre.