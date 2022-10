Revue du crieur N° 21 : Les angles morts de la guerre en Ukraine

Depuis 2014 et l'invasion de la Crimée par la Russie, et surtout depuis le mois de février dernier et l'extension du conflit à l'ensemble du territoire ukrainien, experts et politiques proposent leurs analyses, interprétations et prédictions sur les raisons et l'évolution de la guerre. Aujourd'hui, la majorité d'entre eux semblent s'accorder sur le fait que cette guerre témoignerait du projet néoimpérial de la Russie visant à reconstituer l'unité du " monde russe ". Mais s'agit-il vraiment d'une guerre idéologique ? Les visées impériales de la Russie sur l'Ukraine peuvent en effet être comprises comme un habillage servant à masquer combien la guerre est le dernier moyen dont dispose le système criminel construit avec et autour de Poutine pour sécuriser son avenir. Cela éclaire différemment le conflit en cours et ses enjeux.