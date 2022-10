Les Plus beaux endroits pour Trekker

Challenge, nature et randonnée, retrouvez les plus beaux endroits pour faire un trek ! Pour les passionnés, le trek, la pratique de la randonnée itinérante sur de longs parcours et dans des milieux sauvages, entretient bien des rêves et des envies. Les montagnes, les déserts, les grands espaces des steppes, les forêts profondes et les côtes sauvages sont ainsi les lieux privilégiés de cette pratique qui relie plus que toute autre l'homme à la nature. Ce beau livre tente de dresser un panorama varié de treks emblématiques ou inattendus, tout en misant sur une certaine originalité.