100 Matchs de foot légendaires

A l'occasion de la Coupe du Monde de football 2022, retrouvez les 100 matchs qui ont marqué l'histoire de ce sport international ! Par le biais d'une sélection de 100 matchs mythiques qui ont marqué l'histoire du football mondial, cet ouvrage propose une recherche documentée et appuyée de plus d'une centaine de photographies. De la première compétition nationale, en 1872, (Ecosse-Angleterre) jusqu'à la défaite de Paris face au Real Madrid en mars 2022, en passant par les classicos les plus emblématiques, (re)découvrez le sport le plus populaire et le plus universel de tous. Le journaliste et écrivain Bernard Morlino, spécialiste sportif et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, analyse les temps forts du football international.