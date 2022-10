Parturientes impures et pécheresse

Lévitique 12 décrète qu'une femme qui accouche est impure, en état de péché, et que son impureté est plus longue si elle accouche d'une fille. Peut-on tirer quoi que ce soit de propos aussi " inactuels " ? Cet ouvrage relève le défi et montre que la loi biblique peut réserver quelques surprises. Que peut nous apprendre un texte biblique qui parle de l'accouchement ? Qui évoque la différence qu'il y aurait entre la naissance d'un garçon et d'une fille ? Qui convoque les notions d'impureté, de sacrifice pour le péché, de discrimination ? Que faire de ces passages à tout le moins embarrassants qui pour les croyants sont pourtant " Parole de Dieu " ? C'est par une lecture attentive de sa lettre que le texte livre son message et dévoile à l'homme contemporain l'esprit de la loi, nous répond Didier Luciani. Ainsi, sous le couvert de catégories archaïques et de législations dégradantes, Lévitique 12 pourrait bien révéler des enseignements essentiels sur le caractère miraculeux de tout enfantement, sur la vulnérabilité du nouveau-né, sur l'inestimable dignité du pauvre et finalement sur des questions aussi universelles que le sens de la vie et de la mort.