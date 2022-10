Les Jumeaux Fowl Tome 2 : Leurs ennemis vont le regretter

Apres avoir pulvérisé le jet familial qu'ils avaient "emprunté", Myles et Beckett Fowl, les frères du célèbre Artemis, sont assignés à résidence et privés de tout contact avec le monde des fées. Mais Myles se fait mystérieusement enlever, et Beckett et Lazuli (son amie mi-elfe mi-lutin) se lancent dans une course-poursuite à travers les continents, et jusque dans une planque sous-marine protégée par des pièges aussi loufoques que dangereux ! Beckett parviendra-t-il a concevoir un plan de sauvetage génial sans son génie de frère ?