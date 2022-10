Proust, une vie de lettres et d'images

Illustré par environ quatre cent cinquante documents, en grande majorité inédits, cet ouvrage présente l'un des plus importants fonds privés de lettres et de photos autour de Marcel Proust, constitué avec enthousiasme depuis plus de quarante ans par le collectionneur brésilien Pedro Corrêa do Lago, aujourd'hui désireux de partager ses trésors avec le plus grand nombre. Cette nouvelle approche de l'univers proustien et ce parcours, à la fois surprenant et passionnant, permettent de retracer les grands moments de la vie de l'écrivain et d'évoquer des lieux où il a vécu. Ils dépeignent également les personnages les plus fascinants de son oeuvre, grâce à de nombreux documents sur les membres de son entourage qui ont pu les inspirer.