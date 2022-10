Manga Story

Pourquoi les mangas passionnent-ils autant de lecteurs de tous âges à travers le monde ? Y a-t-il une formule magique au succès des mangas shonen One Piece, Dragon Ball, Bleach, My Hero Academia... ? Avec plus de cent cinquante planches présentées, cet ouvrage, parfait guide tant pour les novices que pour les amateurs, décrypte tous les types de personnages (héros, méchant, sensei...), les mythes fondateurs, le langage, les lieux d'apprentissage ainsi que les étapes cruciales de la formation des héros. Revivez les folles aventures de Naruto, Goku, Luffy et leurs amis, et plongez dans l'univers merveilleux des mangas !