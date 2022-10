L'Almanach des Pays de Savoie. Edition 2022

Comme le colporteur en couverture qui, jadis, parcourait villes et villages Savoyards chargé de sa précieuse marchandise, l’Almanach des Pays de Savoie a la besace bien remplie d’informations uniques qui plongent le lecteur au cœur de sa région. Anecdotes historiques, monuments ou sites célèbres, personnages illustres, recettes traditionnelles, autant de richesses dans l’Almanach qui contribuent à façonner l’identité et la singularité Savoyarde. Ouvrage authentique et convivial, il vous permet de découvrir le patrimoine et les valeurs Savoyardes, grâce à des témoignages, des souvenirs, des légendes et des photos d’aujourd’hui ou d’hier. Agréable à lire et à regarder, cet ouvrage coloré propose des articles percutants et utiles pour la vie quotidienne tels que des conseils de jardinage ou de travaux qui sauront vous séduire tout au long de l’année.