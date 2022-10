Avec ton bâton de Moïse... tue les serpents mystiques qui mordent ta vie - Livret 5

Voici en fait la clé de cette nouvelle grâce que le Ciel propose à ses enfants à travers le don du "bâton de Moise" , car "Tout est possible celui qui croit" à dit Jésus. Dans ta vie, tu peux être confronté : - à des situations de "mer rouge" ... - à des situations de combats spirituels contre des serpents mystiques qui veulent mordre ta vie. Ces différentes situations nécessitent que tu exerces la foi... Dans ce livret, le ciel te propose de disposer d'un support de ton choix, "ton bâton de Moïse" , que tu lèveras dans une prière de foi constante, déterminante, inébranlable et persévérante, afin que Dieu t'ouvre un chemin pour ta bénédiction là où il n'y a pas d'issue , et te fasse obtenir des victoires éclatantes contre les serpents qui mordent ta vie. Des témoignages puissants et des prières puissantes t'aideront à découvrir et à exercer cette grâce avec une foi déterminante.