Il faut sauver mamie La Gratte ! (Livre + CD)

Camille et sa corneille Suzy habitent une énorme ville au bord de la mer. Dans cette ville, il y a plein de boutiques (et même d'horribles magasins de légumes), mais zéro marchand de bonbons et pas trop d'arbres non plus... Par chance, comme c'est au bord de la mer, il y a la mer. Et, surtout, il y a le magasin de musique de Mamie Fender. Pour celui-ci, Camille et Suzy seraient prêtes à tout (et surtout n'importe quoi), en particulier quand il faut le sauver des griffes du terrible Imo. Dans un langage vivant et avec son timbre de voix inimitable, Sanseverino nous embarque pour une aventure rocambolesque terriblement drôle.