Wolverine : L'Arme X - Marvel - Les grandes sagas

Avant Wolverine, il y avait l'Arme X. Découvrez comment le mutant Logan est devenu une machine à tuer conçue par une organisation secrète à la solde du gouvernement canadien. Bien avant de faire partie des X-Men, Wolverine s'est retrouvé à la merci de ceux qui ont recouvert ses os et ses griffes d'adamantium. Barry Windsor-Smith (Monstres, Uncanny X-Men) signe ici le scénario et les dessins de cette oeuvre essentielle du catalogue Marvel. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs comics consacré à Logan et le premier à vraiment se pencher sur les expérimentations qu'il a subies. Cet intérêt ira grandissant et nourrira toute la mythologie du personnage ainsi que celle qu'on retrouvera dans les films.