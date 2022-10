Daredevil : L'homme sans peur - Marvel - Les grandes sagas

Découvrez les origines de Daredevil, l'Homme Sans Peur. Le duo Frank Miller et John Romita Jr vous révèlent toutes les facettes de Matt Murdock, de son enfance à ses premiers affrontements avec le Caïd, en passant par sa rencontre avec Elektra, Lorsqu'en 1981 Frank Miller reprend l'écriture de la série Daredevil en plus des dessins, il fait du titre l'un des joyaux de Marvel. Il entraîne le super-héros dans les bas-fonds criminels et crée le personnage d'Elektra. Bien que sa prestation prenne fin en 1983, il revient régulièrement durant une décennie sur les deux personnages. Sa dernière histoire datant de 1993, Daredevil : L'Homme sans peur, avec John Romita Jr (Avengers, Amazing Spider-Man, Uncanny X-Men) aux dessins, est considérée comme l'un de ses chefs-d'oeuvre.