La boutique extraordinaire de Nicodème Tome 4 : Entre les griffes de Raspoutine

Depuis leur dernière pérégrination en Chine, Mina et Axel ont l'interdiction formelle de s'approcher du musée. Mais, grâce aux visions d'Axel, ils savent que leur mère est toujours retenue en otage, et les enfants n'ont plus qu'une seule idée en tête : lui porter secours. Ainsi, quand Mina ressent qu'un jouet l'appelle, elle ne peut se résoudre à l'ignorer. Ensemble, Axel et Mina s'envolent pour une nouvelle aventure au beau milieu de la Russie du XXème siècle, guidés par un objectif bien particulier : sauver leur mère des griffes de Raspoutine. Et si Raspoutine s'avérait être un ennemi, bien plus redoutable que ce qu'ils avaient imaginé ?