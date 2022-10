Dans les océans

Après Les Dinosaures et Dans la Jungle, voici le troisième titre d'une magnifique collection de livres-jeux documentaires ! Découvre les créatures incroyables qui peuplent nos mers et nos océans ! Apprends les secrets de l'écosystème marin essentiel à la vie, des récifs de coraux au grand large, en passant par les forêts de varech jusqu'aux profondeurs insondables. Puis, construis cinq maquettes d'animaux aquatiques fascinants : le requin-baleine, la tortue luth, la baudroie abyssale, la pieuvre à anneaux bleus et la loutre de mer. Explore les océans et amuse-toi !