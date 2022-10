Communation et interactions [ned

L'objectif central de cette 4e édition demeure de révéler le fonctionnement de la communication, les règles qui la régissent et les besoins humains qui en sont à l'origine. Tout est mis en oeuvre pour outiller les lecteurs dans le développement de leurs habiletés en communication et ainsi accroître leurs compétences. Savoir bien communiquer est une qualité essentielle et recherchée tant en milieu de travail que dans la sphère personnelle. Communication et interactions est l'outil pour y arriver !