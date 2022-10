L’expérience thérésienne du Christ Sauveur

Ce livre comblera ceux qui cherchent un précis de théologie du salut comme ceux qui veulent découvrir ou approfondir l'esprit du Carmel. Il présente pas à pas l'expérience spirituelle du Christ sauveur chez sainte Thérèse d'Avila : de haut en bas à partir de la nature divine du Christ, et de bas en haut à partir de sa nature humaine. Le lecteur est immergé dans la vie et les écrits de celle qu'on appelle "la Madre" . Le frère Luc-Marie produit un ouvrage original, à la fois profond et accessible. Il démontre la cohérence du système de pensée de Thérèse d'Avila, mystique inspirante autant que fondatrice pragmatique. Il en propose différents niveaux de lecture, au fil d'un commentaire séquencé, très pédagogique, illustré d'une sélection de plus de 250 petits extraits. On est alors surpris par l'actualité des propos de la Sainte, qui nous donne une aide pour traverser les vicissitudes d'aujourd'hui et nous reconnecter au sens véritable de notre passage sur terre.