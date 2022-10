Nekogahara Tome 2

Avec pour seule compagne sa fierté de vagabond, Norachiyo poursuit son voyage. Mais en plus de l'officier de la police secrète, Abyhei Shiriya, et de ses récents adversaires, Shishiwaka et Shôto, voilà qu'une shinobi s'avère être aussi à ses trousses dans un but bien précis. Les combats s'enchaînent pour le chamouraï qui n'est pas encore complètement remis de ses blessures. Pendant ce temps, un groupe de criminels tout droit revenus de l'île des bannis émerge dans le camp du terrible shôgun Shakegawa...