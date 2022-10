La Petite histoire des grands médicaments. Comment la recherche a changé nos vies

Depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle, les médicaments nous accompagnent tout au long de notre vie. Essayer de résoudre nos défaillances physiques en ayant recours à une aide extérieure ne date pas d'hier, et à mesure que la science progresse, la recherche bénéficie de plus en plus de moyens. En un siècle, le monde est passé d'une dizaine de médicaments d'origine végétale à un système médical doté de milliers de traitements, même s'il a fallu pour cela oeuvrer à l'aveugle ou profiter de coups de chance. Marie-Morgane Le Moël s'intéresse en particulier à neuf avancées majeures, du XVII ? siècle à nos jours, qui ont apporté des réponses à des pathologies qui semblaient sans issue. Une façon de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire de chiffres - millions de morts, de doses, de dollars ou d'euros -, mais aussi d'une affaire de femmes et d'hommes.