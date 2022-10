Les bâtisseurs de la mer

L'ouvrage, préfacé par Patrick POUYANNE, Président Directeur Général de TotalEnergies, est composé de deux périodes. Elles correspondent à deux types d'environnements différents. La première rédigée par l'auteur Dominique MICHEL, Directeur Général puis PDG de DORIS de 1986 à 2006. La deuxième par François THIEBAUD, Directeur Technique du Groupe DORIS, inventeur dans la première période d'une audacieuse découverte technologique : les tours risers. Les voies d'avenir de la société sont définies dans la postface est écrite par l'actuel PDG du Groupe DORIS, Christophe DEBOUVRY. Expliquons maintenant les singularités de ces deux époques. La première entre dans le champ d'une nouvelle industrie, "l'offshore pétrolier" , durant laquelle, partant de rien, il a fallu créer de nouveaux concepts avec toutes les technologies y afférant. C'est dans ce domaine que DORIS s'est distingué en réalisant des ouvrages en mer remarquables jamais réalisés auparavant. Elle fut suivie, après 2006, par une maturation de cette industrie avec des technologies plus maîtrisées. Cela n'a pas empêché la marche en avant de DORIS malgré la chute du prix du baril de pétrole en 2015, avec une adaptation à la transition énergétique. On notera que l'intérêt du récit réside dans la place que peut prendre une PME, devenue aujourd'hui une ETI, spécialiste de l'ingénierie dans un monde de géants. L'entourage de DORIS : clients, partenaires, concurrents, actionnaires, ont des chiffres d'affaires et des capitalisations de 1000 à 10000 fois supérieures à cette dernière. Découvrez dans ce récit comment s'affrontent David et Goliath. En conclusion, cet ouvrage est destiné à un large public. Non seulement à ceux qui travaillent dans l'industrie, l'Energie et les Travaux Publics, mais aussi à tous les amoureux de la mer. Il est également destiné à ceux désirant savoir comment une PME française peut éclore à l'international en ne vendant pas du virtuel mais des constructions abouties bien solides dans un milieu hostile. Cet ouvrage ne se veut pas non plus un cours ; il est rédigé de telle façon que les parties techniques soient accessibles à tous et aisément comprises par les béotiens. Néanmoins elles sont rigoureuses, afin que les professionnels n'aient rien à y redire. C'est presque un roman où la réalité dépasse la fiction, avec des femmes et des hommes qui se surpassent en permanence.