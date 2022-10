Tes premiers mois

Une histoire d'amour entre père et fils, tout en délicatesse et en tendresse. Avec presque rien, le dessinateur Christophe Bataillon raconte entre rire et larme les premiers mois d'un jeune papa célibataire. Des illustrations magnifiques parfois accompagnées d'une phrase ou deux... il dit tout en quelques mots. Un récit autobio tout en pudeur, pour ceux qui ont été parents pour la première fois.